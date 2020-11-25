政Whats噏：今早通過獸醫實驗室職系架構檢討　人事編制小組嘥心機

人事編制小組委員會今早(25日)討論自然護理署獸醫實驗室技術員同衞生署醫務化驗員職系進行職系架構檢討，最後仲通過咗建議，點知會議結束一個鐘左右 施政報告就話政府決定撤回所有正待審批嘅人事編制建議。咁即係話小組嘥心機，白花咗1個鐘討論。

政府建議開設副獸醫科技師、高級獸醫科技師、副醫務化驗師3個新職級，刪除見習、二級同一級獸醫實驗室技術員、二級同一級醫務化驗員5個職級。議員郭偉強話醫護化驗師人手供應唔夠係問題所在，問政府會唔會同大學商討，加強培訓進行推廣，吸引人才入行，同時避免因為未能招聘人手透過加人工嘅方法同醫管局爭奪人才。漁農界議員何俊賢就話見習獸醫實驗室技術員的起薪點較低，每個月人工只有近1.5萬港元，政府點解刪除呢個職位？

食物及衞生局首席助理秘書長(衞生)馮品聰話，政府喺過去10年已大幅增加學額，其中香港理工大學嘅學位課程由2011-12年學年嘅32個學額，增加至2020-21學年嘅54個，政府每3年會進行醫療人力調查，今年底同明年初會再檢視人手供應情況，當中包括醫務化驗員職系，當局會留意供應人手數字，再同教育局同大學商討有無增加學額的需要。衞生署副署長林文健話，截至今年10月底，共有3932名註冊醫務化驗師，平均每年畢業同成功註冊大約有150人。

漁護署副署長蘇炳民就解釋，署方將一級同二級獸醫實驗室技術員嘅職位合併，申請人入職時唔使經過晉升過程，就可以直接成為副獸醫科技師，起薪點亦都提升到大約3萬港元。