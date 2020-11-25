施政報告：綜援申請人保險計劃現金價值獲豁免計算　消息指明年第2季實施

身體健全的綜援申請人╱受助人的所有保險計劃現金價值將會獲豁免計算為資產。

失業問題嚴峻，特首林鄭月娥今早(25日)在《施政報告》表示，將優化社會福利安全網，為身體健全的綜援申請人╱受助人的所有保險計劃現金價值獲豁免計算為資產，僱員再培訓並於明年1月推出第3期「特別‧愛增值」計劃，為期半年至2021年中旬；同時將「短期食物援助服務計劃」恒常化。

特首稱，為進一步支援失業人士，將推行新安排，在綜援系統完成必須的調整後，身體健全的綜援申請人╱受助人的所有保險計劃現金價值將會獲豁免計算為資產，為期1年，以協助更多失業人士度過經濟難關。據政府消息人士指，計劃期望可在2021年第2季實施。

另外，隨失業綜援個案增加，過去12個月（至今年10月底），失業綜援個案總數增加近55%。故政府今年6月1日在綜援計劃下設立為期1年的「援助失業人士特別計劃」，把適用於身體健全申請人╱受助人的資產上限暫時上調1倍。

政府與僱員再培訓局商討後，將於明年1月推出第三期的「特別‧愛增值」計劃，為期半年。新一期計劃名額將增加一倍，讓20,000名學員接受再培訓，並在培訓期間獲得津貼。計劃對學員不設學歷限制，並協助他們早日重投就業市場。

同時，為支援難以應付日常食物開支的個人及家庭，政府會在現有服務合約完成後，即從2021年8月開始，預留4億1500萬港元經常開支，將「短期食物援助服務計劃」計劃恒常化，補足其他扶貧措施及協助弱勢社羣應對財政困難。