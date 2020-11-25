建築工非法集結遭加監至9個月　出獄後已離港法庭頒拘捕令

一名36歲建築工人承認去於年7月1日，在夏慤道與演藝道交界參與非法集結，被判監禁6星期。律政司不服刑期過短，今日（25日）向高院上訴庭申請覆核刑期。上訴庭同意原審裁判官原則性犯錯，判刑明顯過輕，改判他監禁9個月。由於被告上次服刑完畢後已離港，今天未有出席聆訊，法庭頒拘捕令將他緝捕歸案。

律政司的代表陳詞指，被告袁志成於今年6月23日承認非法集結罪被判監，７月17日他在獄中收到書信通知，知悉律政司將會就刑期申請覆核。他於7月21日刑滿出獄，並就覆核聆訊聘請律師，但按出入境紀錄，他於8月31日在機場出境，自此未有回港。律政司遂引用《刑事訴訟程序條例》，申請在他缺席下繼續覆核聆訊，獲上訴庭批准。

律政司認為，原審裁判官林希維在判刑時未能準確掌握案中的嚴重情節，包括當日示威規模龐大，示威者人數之多對公眾秩序構成威脅；各人蒙面兼配備自製盾牌及頭盔等裝備，是有預謀的集結；期間更有人築路障向警員掟雜物，暴力程度近乎暴動等。

律政司強調，被告當日身穿黑衣、戴口罩和手套，他協助其他示威者推鐵馬，又大叫「黑警死全家」辱罵警察；雖然他在集結期間「坐埋一邊」，卻一直身處最前排，其積極參與激起了在場人士的情緒，鼓勵他人參與集結。但裁判官在考慮刑責時僅顧及被告的個別行為，忽略被告與其他示威者有共同目的犯案，做法並不恰當。

律政司提到黃之鋒2014年衝擊公民廣場的案例，指該案的暴力程度遠低於本案，黃在該案的量刑起點為監禁8個月；律政司建議可參考社運人士梁曉暘2014年衝擊立法會大樓的案例，梁在該案的量刑起點為監禁15個月。

上訴庭接納律政司陳詞，採納監禁15個月為量刑起點，考慮到被告認罪可獲刑期扣減，扣除他已服的刑期，改判他監禁9個月。上訴庭另頒令將他拘捕，他被捕後將不會獲得保釋，須還押帶上法庭重新判刑。