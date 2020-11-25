施政報告：主要措施懶人包 一貼睇晒

新一份施政報告今日（25日）已發表，市民想知自己有無受惠？請留意以下重點措施懶人包：

紓困：

●明日（26日）起撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅

●為旅遊業界推出額外紓困措施，惠及旅行代理商及職員、主業為導遊及領隊的自由作業持證導遊及領隊、以接載旅客為主的旅遊服務巴士司機，涉及6億港元

●將「短期食物援助服務計劃」於2021年8月起恒常化

●擴大「長者牙科服務資助計劃」範圍，包括移除牙橋或牙冠和根管治療（杜牙根）服務；及為已享用計劃服務最少5年，並年滿75歲的長者提供第二次免費鑲配活動假牙

住屋：

●為非居於公營房屋、非領取綜合社會保障援助（綜援）而輪候公屋超過3年，及並未被首次編配公屋的合資格「一般申請住戶」（即2人或以上家庭和長者1人申請者）提供現金津貼，2021年年中起接受申請，並於7月開始派發

●已覓330公頃土地興建31.6萬個公營房屋單位，滿足未來10年30.1萬個公營房屋單位的需求

●加快出售「租者置其屋計劃」屋邨的回收單位，將已回收的700多個單位與下一期「綠置居」4700個單位一併推售

●將「煥然懿居」毗鄰的重建項目訂為另一個「首置」項目，估計在2024年推出約260個單位

●重建大坑西邨，提供超過3300個單位

就業：

●為青年提供在大灣區的就業機會，推出「大灣區青年就業計劃」，特設數百個科技行業的名額

●在未來數年創造4000個涉及科研、建築和工程、回收及運輸的綠色行業就業機會

出行：

●「公共交通費用補貼計劃」延長6個月明年至6月30日，並將港鐵車費8折優惠延長3個月至2021年3月

●「屯門—赤鱲角隧道」開通後，推出「大橋港車北上不設配額計劃」，容許合資格的香港私家車毋須配額，經大橋進出廣東省

疫情：

●要求高風險群組接受強制檢測，或再次推行大規模的社區檢測

●中央政府同意在有需要時，預留一定數量的內地研發或生產疫苗供香港市民接種

其他：

●將於12月推出「智方便」平台，初期提供20多項常用公共服務，包括網上申請續領車輛牌照及電子報稅等