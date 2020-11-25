施政報告：資助本港大學畢業生大灣區就業　月薪1.8萬起

港府今日(25日)正式發布新一份《施政報告》，公布將推出「大灣區青年就業計劃」，內容包括鼓勵在香港及大灣區有業務的企業，聘請及派駐本地大學畢業生到大灣區內地城市工作，名額2,000個。政府消息人士透露，有關畢業生必須持有學士學位或以上學歷，在2019年至2021年期間於本地或海外大學畢業，並屬香港合法受僱人士，意味着即使非香港永久性居民亦可受惠；而計劃設有最低月薪要求，一般職位的月薪至少達1.8萬港元，而創科業則可獲最少2.6萬港元。

消息人士又指，港府會就每名僱員分別向企業提供1萬及1.8萬港元津貼。計劃津貼期為18個月，惟僱員或因工作不合適等原因離職，故未有限制僱員必須做滿18個月。

至於金額釐定準則，消息人士指，參考香港中國企業協會早前推出的大學生就業計劃，其月薪為1.2萬港元，經考慮後訂為1.8萬港元以上。另外，計劃亦不會提供住宿津貼，由企業或僱員自行處理，因市場一向有既定方法。

消息人士又提到，2,000個名額之中，有1,600人須任職如行政人員等的一般職位，其餘400則屬創科行業職位。而創科業僱員須在本地進行研究及發展相關工作，為期9個月，其餘則須在內地工作。他指，僱員可隨時離職，惟港府仍研究細節，暫未有規定僱員是否須先在內地工作9個月。

行政長官林鄭月娥在宣讀《施政報告》時提及，以香港的經濟和市場規模，青年人的失業率達雙位數字可能會維持一段時間，而有7,000萬人口的大灣區發展潛力卻十分巨大，能為香港青年人提供事業發展機會，因此港府推出「大灣區青年就業計劃」。

除了就業外，《報告》亦提及青年發展委員會去年已在「青年發展基金」下推出全新的「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」，當疫情穩定及恢復跨境旅遊後，民政事務局會資助十多個非政府機構推行「青年創業計劃」，預計批出約1億港元，為近200家青年初創企業提供資助及向約4,000名青年提供服務。而港府亦將成立「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」，作為一站式資訊、宣傳及交流平台，進一步支持香港青年在大灣區創新創業。