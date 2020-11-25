14歲男生石澳泳灘戲水　遭巨浪捲走遇溺不治

石澳泳灘有人溺斃。今日(25日)下午1時02分，警方接報指一名姓李（14歲）男生，與友人在泳灘玩水時被巨浪捲走失蹤，消防接報到場展開搜救，並於附近石灘發現男生，立刻將其救起，但他已陷入昏迷，奄奄一息，救護員施以心外壓急救。李由救護車送院經搶救後，惜告不治。

據悉，李就讀筲箕灣一間中學，今日因學校進行頒獎典禮綵排而提早放學，李放學後與同學一行8人，結伴到石澳遊玩，李因不懂泳術，在淺水區戲水。未料，突然有巨浪冚到，他被捲走遇溺身亡。警方經初步調查後，認為案件無可疑，列作有人遇溺，通知男生家人到醫院了解情況。

因應新冠肺炎疫情持續，康文署一度暫停開放所有戶外康樂場地，至本月3日才重新開放所有公眾泳灘，但重開後將維持往年的冬季安排，即於11月至明年3月期間，只有深水灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、銀線灣泳灘及黃金泳灘4個泳灘，維持「朝8晚5」救生員服務。淺水灣泳灘、中灣泳灘、赤柱正灘泳灘、大浪灣泳灘及銀礦灣泳灘於僅於11月提供救生員服務，石澳等29個泳灘則暫停救生員服務。