施政報告：打擊假難民濫用聲請程序草案重提立會　僱黑工可囚10年

當局將在2月內向立法會提交打擊假難民濫用聲請程序的修訂草案。

假難民濫用免遣返聲請程序為禍香港，政府曾提出用作打擊濫用的《入境（修訂）條例草案》，但遭反對派議員「拉布」，令立法會內務委員會（內會）停擺，草案亦被抽起。據政府消息人士表示，《入境(修訂)條例草案》預計會在今個立法年度的上半段再交到立法會，時間料為現時至明年1月左右，主要修訂方向是改善及加強入境處現時就免遣返申請的程序，以進一步避免機制被濫用、縮短整體申請時間。至於目前等候酷刑聲請上訴的個案，至8月底約有2000宗。

在今（25日）發表的《施政報告》中，政府表示等候酷刑聲請上訴委員會處理的上訴個案已大輻減少，由高峰期約6500宗，下降至今年8月底的約2000宗，最快可在明年年中全部完成處理。

消息人士指出，在修訂條例後，非法入境而從事未經批準的僱傭工作罪，及合法入境而從事未經批準的僱傭工作罪的罰則將會劃一，而非法僱用黑工的僱主之最高刑罰則會由現時的罰款30萬港元及監禁3年，提升至罰款50萬港元及監禁10年。

政府消息人士續稱，修訂亦會加強免遣返聲請的羈留安排，並列明當局訂立羈留時間的考慮因素，其中包括入境處及上訴委員會當時正在處理的個案宗數，申請人有否故意拖延的情況、當地政府是否合作等。修訂條例在刑罰、聲請人會面及羈留方面皆有所調整，料會縮短申請及處理的時間。

坊間一直有意見認為應設立「禁閉營」安置申請免遣返聲請的人士，政府消息人士稱，會繼續考慮意見，但認為方法需要考慮到地方、及有關人士的生活、管理問題，難度頗大，暫時未有具體的計劃。

至於現時申請免遣返聲請的人士可以要求使用特定語言進行會面，甚至方言的翻譯服務，當局不時需要花費頗多時間處理要求，消息指，在修訂後的修例中將列明，若申請人的原居國中有特定的官方語言，入境處有理由並清楚知道申請人可以使用該語言，便可以指定申請人使用有關語言，節省行政時間。

另外，政府施政報告中提及，當局正在擬備條文修訂《刑事罪行條例》(第200章)，以引入窺淫、未經同意下拍攝私密處及發放私密影像等新刑事罪行。據政府消息人士表示，當局目標是在今年1月向立法會保安事務委員會提交報告，期望在今個立法年度的下半段，即明年第一季提交到立法會投票。

據政府消息人士透露，就修訂《刑事罪行條例》(第200章)所作出的咨詢已在上月結束，當局收到約200份意見書，其中超過90%皆支持當局的立法建議，但有意見認為應該為不同目的而犯的窺淫罪設立相同刑期，亦有意見認為若就拍攝胸部(則俗稱「高炒」)的偷拍行為立法，可能會有灰色地帶，當局正審視有關的意見，暫時未有定案。

而就法改會早前建議偷拍裙底罪的最高刑罰為2年，與保安局建議的5年有落差，政府消息人士表示，當局訂立刑罰時考慮了香港現行的「不誠實取用電腦」罪、及其他國家相似的刑罰，認為建議的刑期「合適」。