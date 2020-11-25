審計報告：旅發局最高級3層人員薪酬　近20年無檢討過

旅發局編制有379名員工，去年總開收入為8,652億港元。審計報告就旅發局的企業管治和行政事宜進行審計，發現有多達18項需要改善，其中審計署發現旅發局自2001年成立近20年以來，一直沒有就最高級3層人員的數目、職級和薪酬進行任何檢討，沒有按行政署的要求向商務及經濟發展局提交任何檢討結果報告。

審計署亦留意到，20年來旅發局只就總辦事處員工的薪酬架構進行過4次檢討，以及就全球辦事處員工的薪酬架構進行過2次檢討。其中2017和2018年進行的兩次檢討結果顯示，在總辦事處的所有18個工作級別中，有5個的薪幅中點是在可接受的偏差幅度(即市場薪酬中位數的85%至115%) 以外；而在15個全球辦事處中，有8個(53%)辦事處有1個或以上工作級別的薪幅中點在可接受的偏差幅度以外。在該8個全球辦事處的84個工作級別中，有33個(39%)的薪幅中點在可接受的偏差幅度以外。

旅發局的其他問題還包括在2015至2019年期間，有10宗離港公幹的員工獲發放經高調的膳宿津貼，有需要加強監控；另外2017年的9月及10月兩個月內，有兩個部門的30項手提電子器材不知所終，相關部門卻未有在兩星期限期內填寫固定資產遺失表格。

在全球辦事處及地區代辦的設立方面，旅發局亦沒有按指引作每兩年一次的期檢討。旅發局在全球設有15個辦事處，惟審計署發現有關辦事處的安排有不足之處，辦事處提交財務及編制委員會考慮的部分報價，與擬進行的續租規模並不相符。

審計署發現，洛杉磯辦事處和紐約辦事處的承諾租用年期頗長。洛杉磯辦事處的租約終止條款，只容許旅發局在租用處所7年後終止租約。紐約辦事處的10年期租約雖不具彈性，但終止條款只可在旅發局結束紐約辦事處時方可行使。今年3月紐約辦事處的人手編制減至2名員工。由於所簽訂的租約在2026年5月才屆滿，令有關的辦公地方安排因此長期不能獲理順。

旅發局亦沒有就全球辦事處的辦公地方安排，例如辦公地方的面積和級數發出指引。各地全球辦事處員工的辦公室面積迥異，由廣州每名員工15.67平方米，到紐約每名員工 65.31平方米不等。