審計報告：康文署博物館管理藏品混亂　逾73萬件藏品未被登記

審計署署長發表第75號報告書，批評康文署轄下博物館管理和蒐集藏品混亂，香港歷史博物館、香港文化博物館和香港電影資料館，合共有逾73萬件藏品未被登記入冊，其中1800多件藏品更加是上世紀80年代蒐集所得，但至今逾30年仍未記錄在案。

報告指，康文署轄下14間博物館和1間電影資料館，截至去年12底共有159萬多年藏品，主要是透過購買和市民捐贈收集所得，但有博物館將藏品登記入冊的進展緩慢。審計署發現，香港歷史博物館截至去年底有1.3萬年藏品未被登記入冊，當中3622年至少是在5年前蒐集，比例達27%，例如該館在2009年核查到有一批數量約1萬件藏品，自1980年代蒐集得來後一直存放在臨時儲存庫內，但事隔10年，截至去年底該批藏品中仍有1851件未完成登記入冊。另外，香港文化博物館和香港電影資料館，截至今年4月底，分別有2.4萬件和69萬年藏品未完成登記入冊，當中有45.7萬件至少在10年前蒐集。

至於已登記的藏品，亦被揭發盤點工作「嘆慢板」。報告指，香港歷史博物館原定每10年定期盤點一次已登記藏品，相關藏品有11.2萬件，由2011年4月起開始盤點，但截至今年4月底只完成盤點了當中25%藏品，數量僅2.8萬件。香港電影資料館於2008年4月起開始盤點館內45.5萬件電影有關資料項目藏品，原定2026年完成，但截至去年底只完成盤點了當5.5%相關藏品，數量僅2.5萬件，期間盤點工作卻兩度暫停。

除了盤點慢，接受熱心市民捐贈的藏品亦都慢。審計署發現，2014年有市民向香港歷史博物館捐贈2艘木船，該館翌年批准接受有關捐贈，但直至今年才找到合適地方存放相關木船和進行熏蒸源蟲工作，期間捐贈者改變主意，只願意捐出1艘木船。

另外，香港科學館和香港太空館有10個常設展覽，被發現於過去15至29年未有更新改善內容，超出該2個館每10至15年更新常設展覽的規定；而康文署其餘博物館內的32個常設展覽，有7個於過去20至33年未有更新改善內容，超出相關博物館每15至20年更新常設展覽的規定。