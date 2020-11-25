施政報告：政制局考慮修例設關愛隊　正研究內地投票可行性

對於施政報告表明會完善選舉制度及安排，政府消息人士指，推行電子派發選票是為了減少人為錯誤及提升效率，選舉事務處在11月時已就本地電子投票研究進行招標，料月底完成。另外，政制及內地事務局正考慮修改有關選舉條例的附屬法例，為孕婦、70歲或以上長者及殘疾人士等設立「關愛隊」。

而按照現行法例，俗稱「超級區議會」的區議會（第二）功能界別須要中央點票，消息人士指，考慮到未來仍然有機會有疫情，冀透過修例增加彈性，容許在各個票站點算選票，亦能省卻運送幾百萬份選票至中央點票中心的時間。

消息人士表示，為了可在明年立法會選舉時推行上述措施，爭取在明年初可以提交有關修訂草案到立法會。

至於內地投票、點票方面，消息人士表示需要確保在內地進行過程有公信力，並研究甚麼本地法例適用於內地、如何監察內地的投票及點票過程和運票程序等，若研究後認為可行，將盡快推出。

被問會內地設立多少個投票站，或會設哪些城市時，消息指當局正就此收集數據，了解港人在內地居住或工作的分布，目前未有定案。

對於會否考慮郵寄選票，消息人士指參考美國大選經驗，出現延誤及寄失等問題，故不考慮有關建議。