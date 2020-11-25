青年否認藏雷射筆受審　稱被捕時被打頭要做開顱手術

去年10月7日有示威者在屯門區堵路，警員驅車前往調查期間，追截一群在奔跑的人並拘捕一名青年，指他管有雷射筆。青年否認在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今（25日）在屯門法院開審。警員承認因被告反抗，曾用警棍打了他數下。惟辯方指被告在跌倒後曾央求警員「唔好打」，但仍遭打頭和身體，事後須接受開顱手術並留醫深切治療部。

被告陳樂文（27歲）報稱實驗室助理，控罪指他於去年10月7日，在屯門井財街政府服務大樓外管有能發射雷射光束的裝置。

警員X在屏風後供稱，當晚他與同僚乘警車前往執勤，在青山公路新墟段往元朗方向遇上交通擠塞。X隨後得悉有人在附近堵路於是下車，未幾見一班穿上深色衣物的人向他跑過來。他叫對方「唔好走」，但對方沒有理會，其時指被告跟他擦身而過，他便作追截。

當追至井財街時被告跌倒，X擬制服他，但他反抗並大力推開X，X因而揮棍打他的身體和手，但他繼續掙扎，並伸手向腰包位置，X擔心他有危險品，於是繼續打，最終成功將他制服。X承認有打被告的頭，被告被捕時有流血，相信是他使用的武力所致。

辯方指，被告跌倒地上後，曾經面向天，雙手打開舉在胸前以示不會反抗，但X追上被告後高舉警棍說：「為咩事啊年輕人？」，被告央求「唔好打」，但仍遭X一棍打落頭上。之後被告被送往屯門醫院接受開顱手術，並左手骨折，需留醫深切治療部。

X否認被告曾做出所述動作，又稱忘了自己說過甚麼，也聽不到被告說過甚麼。他承認曾打到被告的頭，但稱不是故意，他亦不知道被告的治療情況。

辯方又質疑，被告身高僅為為156厘米，體重只有100磅，但高173厘米的X明顯較被告健碩，實沒有需要對被告使用如此程度的武力，惟X表示不同意。