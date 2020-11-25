周梓樂案：停車場火警鐘無故被觸動　消防員到場發現傷者

科技大學男學生周梓樂墮樓不治的死因研訊今天（25日）繼續，梓樂墮樓當晚到場的消防隊目供稱，因寶琳消防局接報尚德邨停車場有火警鐘響嗚，故派出消防員到場處理。起初各人以為只是處理一級火警，未料有隊員於停車場2樓發現傷者。該隊目亦發現警報起因是有人故意觸發停車場3樓的消防警報器，但就不知其意圖。

當晚到場的消防隊目鄧智恒供稱，他和隊員岑嶺峯分頭巡察尚德邨停車場3樓，他在泊車位盡頭，發現一個消防警報器已被人觸發，另外有一條消防喉轆被人拉出10多米擱在地上，惟現場附近不見火種。

鄧表示，他乘升降機到停車場3樓，一股刺鼻氣味撲臉而來，他認得是催淚煙氣味，但就不見煙霧。而巡察期間，他亦沒有聽到有爭執、打鬥或開槍聲。之後他從對講機接到同僚通知2樓發現有一名傷者，便結束巡察前往協助。

消防員岑嶺峯則供稱，他和鄧分開行動後，由停車場3樓一直巡察至2樓高層，期間他沒有看見其他人。惟閉路電視片段卻顯示，他至少與兩名途人擦身而過。

岑又指，及後他透過對講機與鄧聯絡，得知他已前往2樓，遂前往會合並協助照料傷者。當他見到傷者時，對方還能發出「咿呀」的微弱聲音。