施政報告：政府將修訂宣誓及聲明條例　18萬公務員須宣誓

新入職公務員已引入宣誓制度，今日(25日)出爐的《施政報告》亦談到公務員管理問題，會修訂《宣誓及聲明條例》，政府消息人士指，今次修訂將列明宣誓形式的規範、違反誓言的法律後果及有關監誓人員的安排。消息指，現職公務員人數約18萬人，正研究分階段抑或以一次性方式讓他們宣誓，宣誓形式仍待敲定，預料短期內將諮詢相關工會意見。

消息人士指，在監誓人員人選方面，不排除由行政長官或其指派的人士出任。行政長官需要向中央及香港負責、是「雙首長」，具有特殊地位，認為是合適人選為立法會議員及司法機構人員監誓，又強調只是監察對方宣誓過程，不擔心會被質疑行政機關干預司法。

至於有關條例會否涵蓋區議員、特首選委及其他於基本法第104條未有列明的公職人員？消息人士表示由於《港區國安法》對於公職人員定義包括區議員，故將一併考慮，希望盡快在12月底至明年初提交有關的條例修訂草案到立法會審議。

另外，政府已規定今年7月1日起入職的公務員須經簽署聲明，確認擁護基本法、效忠中央政府及向香港政府負責，而其他現職公務員的安排尚未落實。政府消息人士透露，現職公務員人數約18萬人，正研究分階段抑或以一次性方式讓他們宣誓，宣誓形式仍待敲定，預料短期內將諮詢相關公會意見。