施政報告：輪候公屋逾3年及非綜援者獲津貼　目標明年7月起派發

本港公屋供應嚴重不足，不少基層被迫瑟縮在衞生惡劣的劏房。港府今(25日)公布新一份施政報告，指將以試行方式，為非居於公屋及領取綜援，同時輪候公屋逾3年及未被首次編配公屋的合資格「一般申請住戶」，即2人或以上家庭及長者1人申請者，提供現金津貼，目標於明年年中起接受申請，並於同年7月起派發津貼，料可及約9萬個一般申請住戶。

政府消息人士透露，津貼金額定於綜援租金津貼一半，即約1000多至3000多港元不等，為期3年，預計涉款約80億港元，預計將由港府通知有關家庭合乎資格，毋須自行申請。消息續指，考慮到部分輪候公屋家庭或會「加人減人」，將要求申請人聲明其家庭狀況等沒有改變，並填寫銀行戶口等資料，方便過數，強調當局會不時抽查個案，如申請人未有如實作出聲明，將作出跟進。

消息人士又提到，綜援屬社會保護網，相信他們是社會最基層的市民，認為津貼金額不應高於綜援租津。另外，一般申請住戶的「上樓目標」是3年，輪候時間卻高達5.6年，期望計劃可紓緩基層家庭因長時間輪候公屋的生活壓力，惟「非長者一人申請者」採用計分制，不設時間目標，故不符合資格，