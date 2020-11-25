審計報告：發展局保育監管不力　歷史建築活化項目多延遲落成

審計報告揭示保育歷史建築資助計劃中，發展局轄下的文物保育專員辦事處監管不力，各項目有延誤，獲批准後可以相隔超過1至3.3年開展工程，超出指引為1年的上限，19個項目中有12個完工日期延遲，其中灣仔藍屋建築群的活化工作延遲最長1.5年，審計署建議發展局應監察活化計劃項目的推行情況，以確保項目如期完成，又加強工程帳目結算程序的監察機制。

為了加強文物建築保育工作，發展局在2008年4月推出「活化歷史建築伙伴計劃」(活化計劃)，把政府擁有的空置歷史建築活化再利用。審計報告發現在多個項目中在不同階段出現延誤，包括獲批准後至展開維修工程需時甚長，例如在62個獲批展開維修工程的項目中，有25個項目由獲得批准至展開維修工程相隔超過1至3.3年，其中3個相隔3年以上，超出申請指引規定的1年上限。

發展局解釋是因為招標顧問與承建商需時、受款人內部問題與地方偏竭等；活化工程比預計完工日期長，報告指在5期合共19個項目中，其中有12項完工日期延遲分別37至560日，其中灣仔藍屋建築群的活化作多功能建築組群計劃延誤最長，原本預計完工時間為2012年9月，結果2013年8月才完工，延遲了1.5年，發展局解釋主要延誤是由於惡劣天氣、工地限制等無法預料因素等。

審計署建議發展局局長應監察活化計劃項目的推行情況，以確保項目如期完成，確保非牟利機構根據《活化計劃工程項目指引》就工程改動事先取得發展局的批准，加強工程帳目結算程序的監察機制等。發展局局長同意審計署的建議。