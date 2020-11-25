施政報告：基層批房屋民生措施含糊　狠評只值1分

特首林鄭月娥今日(16日)發表任內第4份施政報告，有團體邀請多名基層街坊，包括劏房戶、低收入家庭等一同觀看直播，討論新一年度的民生政策能否回應基層需要。有團體代表認為，租金津貼與租務管制需一同推行，否則會被業主加租。

梁女士已輪候公屋4年，目前與2名子女居住，認為施政報告僅值1分，形容「無期望，所以無失望」，認為本身不是窮，惟租金高昂，月租達8000港元，令生活拮据。她又認為津貼不能根本性解決問題，能否紓緩則視乎屬一筆過還是每月津貼。

她又批評政府在劏房政策上「唔合法嘅事合法做」，又稱「劏房租務管制研究工作小組」有業主代表卻沒租客代表，其代表性成疑。她謂，只要解決房屋就可解決大部分民生問題，質疑政府有棕地不發展，卻強推「明日大嶼」。被問到酒店代替過渡房屋，則批評是將公帑給予財團的政策。

另一基層市民洪先生本身從事建造業，但受疫情影響而開工不足，目前一家3口住在長沙灣80多呎劏房，他指已輪候上樓了7年，有津貼當然好，但實際內容欠奉，又認為「明日大嶼」遙不可及，難以在短期內解決房屋問題。

他又批評以酒店代替過渡房屋的措施含糊，認為只是短期政策，「搬嚟搬去仲嘥錢」，對基層幫助不大。他又擔心津貼或會令業主加租，認為要有政策限制加租，否則無用，又指「劏房租務管制研究工作小組」成員竟有劏房業主，質疑政府是否有心解決問題。