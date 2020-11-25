政府研究在內地設立投票及點票站　林鄭：若難克服技術「冇得勉強」

政府研究在內地設立投票及點票站，方便已登記選民在2021年立法會換屆選舉中投票，特首林鄭月娥今日（25日）表示如得足夠支持、技術上可行就會推出，但若難以克服困難都「冇得勉強」，又反駁外界指好多港人不需要有關措施的說法，指現時已有30萬名港人領取港澳居民居住證，而她每次到內地訪問時有不少居住內地港人反映為何不能在內地投票。不過，她今日難具體交代條例草擬進度及是否趕及下年選舉進行。

談及行政及立法關係，今天在一平靜理性的環境下，以2個多小時完成宣讀《施政報告》，對此感受好深，又指去年發生的事大家都知道是那麼議員令她無法完成宣讀工作，及讓議員難以履行聆聽《施政報告》的憲政功能。她又指，希望明天再次到立法會時，可以與議員宣布，她好樂意多到立法會接受議員提問及質詢，又呼籲大家客觀持平，不要以政治立場先行，對修補社會撕裂無好處。

至於被問到會否尋求連任時，林鄭指希望《施政報告》的措施在未來1年能夠盡快落實，即使本屆政府未能看到措施在任期完結前圓滿地落實，但也希望為打好基礎，令下屆政府有所依從，澄清自己對於建制派的意見是「是其是、非其非」，強調當中不存在所謂政治交易。