施政報告：東方助全港覓地政府懶理　團體斥無視發展潛力

施政報告提出計劃於未來10年動用330公頃土地興建逾31萬公營房屋單位，惟東方報業集團今年初動用人力物力，搜集資料並往現場航拍視察，找出港九新界「大把地用」，當中多幅可發展的棕地卻未納入其中。有關注團體批評報告無視棕地發展潛力，亦未能大幅增加土地供應，無法應付房屋需求。

相對平坦、易發展的棕地有助解決房屋問題，加上新界棕地潛在問題甚多，政府拖延發展棕地，變相只是縱容非法作業污染新界鄉郊。有團體估計，新界有1023公頃棕地未納入發展，單是橫台山及坪輋已有逾140公頃；環團亦指發展約400公頃棕地，估算只需333億元造價，已可興建約14萬個公營單位。不過，施政報告中提及的土地供應主要來自東涌填海、古洞北、粉嶺北和洪水橋等新發展區的農地和棕地，未來10年覓地總面積更只是團體估計的3成。

此外，港府可重整及善用工業區和工業邨土地改成房屋用途，葵涌、長沙灣及新蒲崗等工業區不少舊式工廈已非從事工業用途，全港工廈空置總面積近103萬平方米；三大工業邨閒置用地及廠房亦有逾195,000平方米。同時，本港有約1萬幢50年樓齡或以上的舊樓，估計至2046年有關數目高近3萬幢，不少舊區，如紅磡、土瓜灣及何文田等舊樓林立，加快重建有助解決房屋問題。

「之前都話係重中之重，又話會動用土地收回條例；但今次態度係180度改變。」本土研究社成員陳劍青表示對施政報告「無期望，所以無失望」，他指10年間增加330公頃作公營房屋用途，實際上不過按年增加約30公頃，根本無法應付龐大住屋需求。陳指棕地發展潛力深厚，有部分如八鄉及錦田等地點鄰近新市鎮，適合作住宅用途，卻未被納入施政報告中。他提議重置部分鄰近新市鎮的棕地，鼓勵遷往偏遠地區，騰出有潛力的棕地以增加公屋供應。