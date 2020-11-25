上海仔被捕：曾兩度棄保潛逃　學者議員促盡快提出檢控

窮途末路的本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，潛逃逾兩年半後，在歐洲感染新冠肺炎，本周日(22日)回港即被捕，他昨晚(24日)獲准保釋候查，頭戴黑帽以遮蓋地中海的上海仔，隨即前往尖沙咀喜來登酒店接受隔離12日。有學者及議員認為，上海仔曾兩度棄保潛逃，認為律政司應盡快提出檢控，否則再有潛逃風險。

東網記者今日(25日)在喜來登酒店所見，頗為平靜，大堂酒廊因進行定期維修工程，今日暫停營業。據悉，上海仔被隔離的12日期間不得離開房間，不准使用酒店設施，但無人監察，而是依賴檢疫人士自律，他需帶着檢疫手帶，以便監察其行蹤。

現年62歲、涉及兩案4罪的上海仔，曾兩度棄保潛逃，周日才由歐洲返港，他當時一臉倦容，神色憔悴，頭髮稀疏，頭頂驚現地中海，之後雙手反鎖手銬被押解至機場警署。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，若有被捕人士曾棄保潛逃，已屬違法，兩次棄保潛逃更是嚴重，即有心逃避刑責，認為律政司應盡快就其所涉及的案件作出檢控，否則會有再潛逃風險。

議員葛珮帆亦指，單是疑犯棄保潛逃被通緝，已應作出檢控，如疑犯涉及其他罪行，而律政司又認為有足够證據，更應盡快提出檢控，以防止再有人棄保潛逃。

警方有組織罪案及三合會調查科人員於周日晚上約9時在機場拘捕上海仔，指他涉嫌串謀傷人及串謀刑事毀壞，須於明年1月7日向警方報到。