審計報告：機電署節能工程費屢超預算　最高超出300%

港府節能未達標，審計報告今(25日)指出，截至今年3月，機電署撥款7.4億港元支付267個節能項目，其中有47個項目的核准工程預算總額由原定的9630萬港元增加2740萬至1.237億港元，增幅由原定核准工程預算的4%至300%，同時有74個項目預算較預期低，減幅為2%至96%，平均為41%。機電署解釋，因市場和投標者所採用的定價策略難以預測，但核准工程預算在項目推行時已不時作出更新，並獲節能項目委員會批准。

另外，審計報告發現有 13 個決策局或部門的表現低於政府截至2016–17年度的節電量3.4%，但未有公開部門名單；機電署在在2015–16至2016–17年度期間，花費780萬港元進行能源審核，揀選344幢政府建築物，後因其中136建築物在2017-18年度中，每年使用超過50萬度電，再次被納入能源審核計劃，當中有106幢(78%)在2018-19年度的節能表現再次低於4.9的節能水平，惟報告發現部門無須就能源管理機會的推行情況和所達到相關的節能量向機電署提供資料。

審計署建議機電署應採取措施，確保符合甄選準則的政府建築物獲揀選進行能源審核，及早完成檢討該等建築物是否需要進行能源審核的工作；並在有需要時，為其進行能源審核等。機電工程署署長同意建議，並全面檢討在能源審核計劃的3年推行期內，是否有空間節電的政府建築物符合甄選準則進行能源審核，以達到綠色能源目標。