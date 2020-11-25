施政報告：不再推全民檢測　港府考慮引入指定區域封閉式檢測

本港爆發第4波疫情，近日確診個案激增，有意見認為應再度推行全民檢測，特首林鄭月娥今(25日)午在施政報告記者會上明言，不考慮再次推行全民檢測計劃，但會考慮在發現多宗個案的爆疫區域推行「封閉式檢測」，屆時會派警員圍封區域，區內人士必須在檢測無染疫後才能離開。被問及政府力爭疫情「清零」目標何時可達到時指，沒有疫苗之前，要達到14日清零十分困難，但政府會努力爭取。

林鄭今午表示，若要進行全民檢測，必須在短時間內完成700萬人檢測，以今年9月為例全民檢測需時2周，假設時間倍增至4周以完成700萬人的檢測，她反問港人是否能夠容忍在4周之內接受一個尤如封城生活，大家在家居「不出不入」。她又稱，本港沒有支援市民留家的配套措施，而政府亦沒有補貼全民收入的能力。因此認為全民強制檢疫只是一個口號，不會考慮再次推行全民檢測。

不過，她提及政府考慮進行封閉式檢測，若有一些爆發疫症的地區或樓宇，會考慮要求在上址工作或居住的人士接受強制檢測，甚至有警員在場監察，只有檢測結果無染疫者才能離開。