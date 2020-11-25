施政報告：警方入境處海關發聲支持　強調會緊守崗位配合施政

港府今日(25日)發表新一份施政報告，多個紀律部隊下午均發聲表示支持，包括警務處、入境處及海關，他們均指會一如既往緊守崗位配合施政，嚴正執法，保持本港繁榮穩定。

警務處處長鄧炳強表示，定必帶領警隊，與其他紀律部隊共同努力維護國家及香港安全。警隊會嚴正執法，竭盡所能捍衞香港。隨着《港區國安法》於本年6月30日實施，警隊會按照法例賦予的權力，打擊所有危害國家安全的行為和活動，使本港繼續成為全球其中一個最安全的城市。

入境處處長區嘉宏則指，《施政報告》的政策及措施有助本港長期繁榮安定，重回正軌，帶領本港重新出發。入境處將一如既往，為市民及訪港旅客提供便利過境通關的措施，積極吸納外來人才，以促進香港的持續發展，同時會聯同其他紀律部隊緊守崗位，不偏不倚、公平公正地執法。

香港海關關長鄧以海強調，海關定必竭力支持及配合港府全面落實《施政報告》，包括於皇崗口岸實施「一地兩檢」的便民利民措施，並會緊守崗位，為維護國家安全和社會長治久安貢獻力量。他又指出，《施政報告》提出多項鼓舞人心的措施，特別是推動香港積極參與「一帶一路」倡議及粵港澳大灣區的建設，使本港抓緊機遇，發揮獨特優勢，以國家所需貢獻香港所長，更好融入國家發展大局，令本港重回正軌。