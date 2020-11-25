邱吳惠平確診　同住66歲男子中招　疑為丈夫邱達昌

第四波疫情下的跳舞群組愈擴愈大，且在上流社會廣泛傳播。繼遠東發展有限公司執行董事、主席兼行政總裁邱達昌太太邱吳惠平確診後，昨日(24日)衞生防護中心公布患者的居所資料中，顯示邱吳惠平的清水灣銀臺路寓所一共有兩名確診者，另一名66歲男子被列為本地個案有流行病學關連，疑是邱達昌本人。邱達昌早前接受查詢時，未有回應是否確診。據悉，邱達昌上周曾與數名有線高層開會，該數名人士檢測後證實無染疫。

64歲的邱吳惠平上周五（20日）發病、前日確診，屬「跳舞群組」患者，居於西貢清水灣銀臺路。衞生署昨日（24日）公布的最新名單，顯示再有一名居於銀臺路的66歲男子確診，並與本地個案有流行病學關連，年齡與邱達昌脗合。

邱吳惠平今(25日)發聲明回應，稱得知上周四（19日）的一個飯局中有朋友確診後，已立刻接受病毒檢測並證實確診。她強調自己「從不跳舞，亦並非跳舞群組中一員」，又指自己身體情況良好，正在醫院接受治療，但聲明中未有提及丈夫情況。