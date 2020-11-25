涉捅殺女友工程師坦言未放棄關係　因對方提分手打算輕生

助理土木工程師在城巴上用廚房刀連刺女友33刀案，現年25歲的被告吳欣鍵否認謀殺罪，今（25日）在高院繼續自辯。被告聲稱從來沒有放棄過與死者的情侶關係，當她提出分手，他便打算在盂蘭節輕生，聽說可免投胎再受苦。案發前他們因迎新營一事吵架，案發後他在醫院醒來，最後的記憶是他乘的士抵達小西灣準備接死者上班，並付錢給的士司機。

被告吳欣鍵被控於2017年9月16日，在柴灣謀殺當時20歲的李倩姮。

被告強調死者對他來說十分重要，失去她便等同失去了生存目的。他在2017年9月初，發現死者透過Snapchat與其他人聯絡，他覺得對方是個男性，便隨即質問死者，兩人為此吵架。數日後兩人再因類似問題爭吵，期間死者一度提出分手，被告覺得自己無用，打算在盂蘭節跳樓，「聽人講盂蘭節死啲人投唔到胎，投唔到胎咪唔使再有下一世咁辛苦」。

被告稱當時已表明反對死者參加迎新營，但在2017年9月14日，被告卻在理大天文學會的面書專頁上，見到死者在攤位拿着報名表，他隨即趕赴理大找死者「問清楚」，因為他認為「佢（死者）去Ocamp（迎新營）會識到啲浪漫嘅男仔，然後掉低我唔要我。天文學會啲男仔識得觀星，好浪漫」。死者承認已經報名參加，爭論間死者又再度提出分手，並要求被告交還載有二人性愛影像的記憶卡。

被告形容該記憶卡是二人的信物，意義等同婚戒，因此對死者的要求感到憤怒，「9成9肯定係佢啲朋友煽風點火」。被告指雙方堅持己見，期間死者誤會他恐嚇要公開影像，一度表示要報警。同日晚上被告為了讓死者更着緊他，遂單獨乘飛機往台灣散心。兩人翌日再商討記憶卡事宜，被告認為雙方已經和好，故同意交出記憶卡，並決定於9月15日提早回港。

至9月16日凌晨被告到死者樓下公園跟她談，並將記憶卡交回給她。期間被告要求死者帶他參加迎新營，若天文學會不准許，則找另一個學會的迎新營一起參與，談完之後他們便各自回家。

同日中午1時許，被告起床問死者迎新營的事，死者卻反指他「係咁催，好煩」，又聲稱在記憶卡中，發現一段被告答應刪除卻未刪除的影片，批評被告「無信用，無口齒」，又指「大家唔好再見」。

被告坦言，當時自己正任職助理土木工程師，工作卻是在地盤「行嚟行去」，認為無異於「地盤佬」，因此「愈返愈覺得自己無用」。相反死者卻獲理工大學取錄，未來有望成為護士。他怕死者會嫌棄他，故一向對她不太信任，不但會留意她與其他人的對話，亦會花時間瀏覽成人影片網站內的自拍短片，看她是否在片段內：「想知佢有無背住我同第二啲男人咩囉」。