施政報告：明年5月推售2100伙綠置居　若再滯銷或轉為出租公屋

新一份《施政報告》提到，下年度「綠置居」約4700個單位，將於明年分期出售，當中首批約2100個單位預計於明年5月推出。房委會亦會將至今已回收的700多個「租者置其屋計劃」屋邨的回收單位，與下一期「綠置居」一併推售。政府消息人士指，當局預料全數單位將於明年推出市場，但若綠置居再次滯銷，不排除會將餘下的2600個單位轉為出租公屋。

特首林鄭月娥表示，「綠置居2019」約3700個單位正進行選樓，下一年度的「綠置居」約4700個單位將於明年分期出售，當中首批約2100個單位預計於明年5月推出。另外，房委會7月已通過，將700多個租置屋邨的回收單位，與「綠置居」銷售計劃一併出售，讓合資格的綠表申請人購買，換言之，下年度出售的單位將達至5400個。

政府消息人士指，除了在5月推售的2100個單位外，當局預期餘下的2600個綠置居和700個回收單位亦會在明年推出市場。對於綠置居銷情慘淡，消息人士指，綠置居銷情受到疫情和經濟下行壓力拖累，當局亦會明暸有市民不滿綠置居單位太細，將會再審視相關設計，若明年的綠置居再度滯銷，不排除會將餘下的2600個單位轉為出租公屋。