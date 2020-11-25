施政報告：6億元津貼僅足旅社捱多半年　業界指不為錢只欲謀生

新冠肺炎疫情打擊旅遊業，新一份施政報告向旅行業額外推出總額近6億港元的紓困措施。香港旅行社東主協會今日(25日)召開記者會，有旅業代表預料，新一輪紓困措施可讓小型旅行社「頂到」3至6個月，期望可捱到疫苗來臨，以恢復業界運作。

政府公布，每間旅行社將可獲10萬港元津貼，超過10名員工以上，則每名員工增加1萬港元，協會會長葉慶寧表示歡迎新一輪紓緩措施，形容是「及時雨」，他表示，根據政府數字，目前有1133間旅行社員工數目為4人或以下，預料小型旅行社可「頂到」3至6個月，大型旅行社因規模不同，而視乎薪金等開支而定。

葉坦言「有錢收當然開心」，但業界並非為錢，而是謀生，又認為旅業處境比其他行業更艱難，社會應不會有異議。他指，因防疫工作一失手就會影響通關，認為「長痛不如短痛」，建議政府推行全民強制檢測，揪出隱形患者以達致確診數「清零」。

至於旅巴司機可獲一筆過、6700港元的津貼 ，港粵直通巴士協會秘書長張儉平形容，簡直是「驚喜」，惟業內仍有600多個出租車未能受惠，他又引述業內調查，指9成以上公司安排員工放無薪假，「唔通關唔知點樣搵食」，要求確診「清零」以恢復往來。協會理事蔡順基則認為，政府需思考取得疫苗後，關口可如何安排，亦要重視跨境業界，給予空間運作，不用「手停口停」。