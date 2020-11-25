職安新罰則打擊嚴重違例案　政府建議罰款上限至5000萬元

職安健法例有望大幅提高罰則！勞工顧問委員會今日(25日)舉行年內最後一次會議，據了解，政府就職安健法例嚴重致命或受傷個案提出罰則新方案，取代去年提出最高罰款額可與營業額10%掛鈎的建議，經參考多國實行的措施，建議罰款金額提高至600萬港元至5000萬港元，新方案須交於下屆勞顧會審議並取得共識。

政府向勞僱會提交初步建議，將「僱主一般責任條款」最高罰款由現時50萬港元增加至300萬港元，最高監禁刑期由6個月提高至2年。針對極嚴重違例個案如嚴重致命或受傷個案，可引用「僱主一般責任條款」以「可公訴罪行」方式向提出檢控，最高罰款金額為600萬港元至5000萬港元，為平衡僱主憂慮及刑法阻嚇性作修訂，一改去年初政府建議與營業額掛勾的建議，而「可公訴罪行」最高監禁刑期則維持3年。

工業意外時有發生，但職安健法例罰則屢被質疑處分過輕，今年截至8月，涉及建造業致命工業意外的定罪個案平均罰款約3.5萬港元，最低僅罰款3000港元，最多罰款22萬港元，不及法例最高罰款額一半。港府2017年建議提高法例罰則，最高罰款額可與營業額掛鈎，但3年來只聞樓梯響，勞工界今年亦曾直斥法例阻嚇力低，促請政府不要因疫情而拖慢修例進度，加強工人保障。