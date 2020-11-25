求復合不果　廚工涉狂斬女友頭頸令她毀容

39歲廚房散工與同居女友鬧分手被趕出愛巢，一次他返回單位箍煲，涉當着對方的6歲女兒面前拿刀對着她的頭頸狂斬，令她除面頸留疤毀容外，聲帶視力亦告受損。該名廚工否認襲擊及有意圖而傷人兩罪，案件今（25日）在高院開審。

被告謝安，被控於2018年12月7至8日，在馬頭圍鴻運街8號一單位內襲擊林以晴致她身體受傷害；並於同月11日，在同一地點非法及惡意傷害她。

控方開案陳詞指，30多歲的事主林以晴案發時與6歲的女兒居於案發單位。她與被告於2018年1月認識，並於6月開始同居。後來二人關係轉差，林於同年11月起多次提出分手，被告最終搬走。

至12月7日晚上，林返家見被告在單位內，被告當時亮出生果刀要求復合，二人再起爭執。期間被告扼著林的頸項令她感到窒息，到聽到林的女兒哭喊才告放手，但他仍逗留至翌日下午才離開。

事後林帶著女兒返回內地，至12月11日晚上才回家，開門卻見被告拿着長20厘米的刀走過來，她即時大叫及逃跑。但被告邊追邊向她出刀，鄰居出現他便持刀挾持她，鄰居惟有將林被嚇得大哭的女兒先帶走。

之後二人在大堂及單位之間追逐，期間被告屢次斬向林的面頸，她因聲帶受傷未能呼救，及後更倒地昏迷。有鄰居力勸被告放下刀，但他卻說：「唔好報警，我會自殺」。

警方到場將被告制服，並將林送院救治。林一直留醫近1個月才能出院，她身體多處受傷，面頸留有疤痕，其中頸部傷口甚深傷及聲帶，令她至今聲音微弱不能大聲說話。此外，她的視力受損出現重影，雙手的活動能力亦不復以前。