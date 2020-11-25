港大副教授張祺忠涉殺妻　陪審團最快明天退庭商議裁決

港大機械工程系副教授張祺忠殺妻案，高院法官今日(25日)開始指引陪審團判案。法官指控辯雙方均同意被告案發時患有抑鬱症，是他用電線勒死死者，故陪審團只須考慮被告是否受到死者的挑釁而失去自控能力，及抑鬱症對他心智的影響程度，是否足以使他突然及短暫失控，並在精神失常下殺人。預計陪審團最快明天退庭商議裁決。

56歲被告張祺忠，被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺其妻子陳慧文（當時53歲）。

法官明言，陪審員無論是同情死者或被告，都只可根據證供作出客觀裁決。法官指被告雖然否認自己蓄意殺人，但觀乎案件的背景，他以電線勒死者，必然是有意圖令她受嚴重傷害，問題是他當時是否受到死者挑釁或因精神失常犯案。若陪審團認為張受挑釁而犯案的說法成立，便應裁定被告誤殺罪成，否則便需進一步考慮張是否因精神失常而殺人。

法官指根據本案證供，陪審團應可判斷被告於案發時確受到一定程度的精神失常影響，問題是其嚴重程度是否足以引致他無法控制自己的行為，並最終殺害死者。若陪審團認為被告當時未至於完全無法自控，則應裁定他謀殺罪成。

另外，對於兩名精神科專家均指被告當時的神智嚴重受損，符合減輕刑責的情況，法官提醒本案並非由專家主審，陪審團須自行決定是否接納他們意見。