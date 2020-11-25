施政報告：林鄭堅稱無賣港　願意日後多到立會接受質詢

特首林鄭月娥於去年6月反修例風波爆發之初曾哽咽強調無賣港，事隔1年半時間，她今(25日)晚出席施政報告電子論壇時再次重申沒有賣港，又指因應現時行政立法關係的契機，明日(26日)打算到立法會主動提出日後願意多到議會接受議員質詢。被問及是否希望連任特首，她稱「沒有考慮呢個問題」，聲稱只想做好政府施政。

對於中央今年中出手制訂《港區國安法》，林鄭指香港有憲制責任就《基本法》第23條立法，惟「等咗5屆政府4個特首都做唔到」，加上去年反修例暴力事件，西方政府干預甚至有實際制裁措施，「中央都唔出手，好難自圓其說」。

對於社會仍有不少焦慮、不安及不滿，林鄭指每一個焦慮、不安要梳理，若然是主張港獨、自決前途，沒有可能作出遷就。至於近期出現移民潮的現象，林鄭指人流來往好正常，覺得市民應好好考慮適合在甚麼地方生活，惟她稱以前也曾出現過一段長時間的回流潮，認為已離開的港人若想返港「當然都好歡迎」。

另外，林鄭下午於施政報告記者會明確表示餘下1年半任期不會重啟政改，她晚上再稱2017年中上任之時曾「幻想再做(政改)」，但很快幻想破滅，她表明本港現時客觀情況並非如大家想像中安穩，加上現屆政府未有足夠時間啟動政改5部曲，直指若然今日硬闖，只會令「撕裂社會更撕裂」，且與現時嚴控疫情的工作重點背道而馳。