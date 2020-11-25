4款新加坡進口醬料未標明含可致敏魚類　食安中心令回收

食物安全攸關市民健康，尤其重要，食環署食物安全中心今日(25日)公布，4款新加坡進口的醬料，或含有可導致過敏的魚類成分，但未有在食物標籤上標明。中心已知會業界有關事件，正跟進事件，並繼續調查。

有問題的醬料涉及品牌屬「廣祥泰」、原產地皆為「新加坡」，進口商均是「星馬泰貿易公司」的參芭醬(230克)、香脆辣椒(230克)、辣椒螃蟹醬(300克)以及叻沙醬(200克及1公斤裝)。產品最佳食用日期則分別為，(參芭醬)今年9月5日及明年11月8日；(香脆辣椒)明年5月16日、明年12月11日及明年12月29日； (200克包裝叻沙醬)明年7月12日、(1公斤包裝的叻沙醬)明年7月3日及明年9月10日，而辣椒螃蟹醬則所有日期均有問題。

中心透過食物事故監測系統，得悉新加坡食品局發出通告，指上述4款醬料可能含有魚類，但未有在食物標籤上標明，中心得悉事件後，隨即聯絡本地主要進口商和零售商跟進，初步調查發現，進口商星馬泰貿易公司曾進口部分受影響產品，中心已聯絡有關進口商跟進，而進口商亦已按中心指示展開回收。

食安中心發言人指出，魚類是致敏物的一種，對此敏感的人士進食後，可能出現呼吸困難、皮膚痕癢及紅疹等，嚴重的甚至可引起過敏性休克。呼籲對魚類敏感的人士不要食用有關產品。如食用上述產品後感到不適，應盡快求醫。