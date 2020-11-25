康文署室內設施周六起禁「舞」　舞蹈班等暫停將安排退款

新冠肺炎第4波疫情失控，其中跳舞群組截至今日(25日)，已累計250人染疫，成為最大染疫群組。為規限舞蹈活動以減低風險，康文署今日宣布，除演出前的綵排外，由明日(26日)起，將暫停接受及處理租訂室內設施進行舞蹈活動的申請，並由本周六(28日)起，暫停准許在室內設施進行舞蹈活動，直至另行通告。

署方又公布，由本周六起，會暫停接受各項舞蹈訓練班及同樂日的報名申請，並暫停舉辦所有舞蹈活動，而所有使用舞蹈室、活動室、多用途活動室及健身室的人士，自本周五(27日)起，除進行指定運動項目外，亦必須全程佩戴口罩。

至於文化設施，所有博物館，包括香港科學館和香港太空館，將暫停開放部分互動展覽設施及所有兒童設施，並繼續限制參觀人數。

康文署又指，將為受影響的參加者安排全數或部分退款，受影響的租用人可填妥退款申請表，連同用場許可證正本，遞交到康文署各分區康樂事務辦事處或各相關康樂場地的櫃枱，或郵寄到各相關康樂場地申請退款。表演場地的租務組人員，亦會聯絡受影響的租用人安排改期或退款事宜。