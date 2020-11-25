馬鞍山打擊街頭非法聚賭　3人被捕兼違口罩令收告票

沙田警區特別職務隊聯同馬鞍山分區人員根據線報及深入調查後，今日（25日）下午約1時於馬鞍山區展開一項反非法賭博行動。

警員在馬鞍山繞道橋底近利安邨發現有人進行非法賭博活動，立即採取行動，拘捕3名本地男子，年齡介乎54至75歲，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」。被捕男子當時沒有佩戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。3名被捕男子現正被扣留調查。行動中，人員檢獲一副撲克牌、一批桌椅及小量賭款。

警方提醒市民街頭聚賭屬違法行為，任何人於街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款為3萬港元及監禁9個月。另外，在公共屋邨的公眾地方進行非法賭博，一經定罪會於屋邨管理扣分制下被扣5分，2年內累計扣滿16分將會被終止租約。

而《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）亦有列明，市民在所有公眾地方及公共交通工具上，必需佩戴口罩。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。