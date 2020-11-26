東方日報A1：工商舖鬆綁　樓市拒撤辣　經濟復甦難

東方日報早前獨家披露，港府在各界促請下決定撤銷工商舖的辣招稅，即買方毋須支付雙倍印花稅。政府昨公布新一份施政報告，宣布今日起撤銷工商舖辣招，但住宅冇份，政府又在建屋目標方面大開期票，惟該批新規劃的「樓花」最快2030年才落成；為安撫輪候公屋時間增長的怨氣，港府向等上樓逾3年又未有首次編配公屋的9萬戶，明年中發放現金津貼。業界人士均認為，取消工商舖物業辣招稅有助刺激市場氣氛，交投會有顯著增長。

政府昨稱，受經濟下行及疫情不明朗等因素影響，過去一段時間非住宅物業售價及需求顯著回落，政府認為是適當時候撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅，使有需要的業主即時受惠。政府同時繼續留意非住宅物業市場情況，有需要會再採取合適措施，確保市場平穩發展，但強調在房屋供應緊絀情況下，住宅物業價格仍處於一般市民難以負擔水平，所以無計劃調整住宅物業各項印花稅安排。

早在2013年推出的雙倍印花稅，實施後對工商舖買賣構成重大衝擊。中原（工商舖）資料顯示，該年工商舖整體成交共9,285宗，相比2012年全年18,219宗，按年急插49%。

其後相關買賣輾轉回落，直至2016年跌至5,739宗低位。雖然其後兩年反彈至每年超過9,000宗水平，惟去年爆發社會衝突重創經濟，導致成交跌穿低位，整年只有4,889宗，按年大跌47.5%，而今年新冠肺炎疫情全面爆發，截至11月暫只有3,475宗成交，全年數字很大機會再破低位。

政府消息人士稱，今年上半年非住宅物業樓價顯著下跌，9月各類型非住宅物業價格，較2018至19年度最高峰期下降13%至19%。而今次下調非住宅物業印花稅，稅率將由樓價1.5%至8.5%，回復至2013年前的第二級標準稅率，即最低100元，最高為樓價4.25%。

消息人士形容，今次撤辣回應了部分立法會議員的訴求，有助業主或企業轉售物業套現。過去一個財政年度，非住宅物業印花稅收入為51億元，故難以評估撤銷雙倍印花稅後，庫房會少收多少稅，因評估未來交投數字將有所回升，相信對政府整體收入影響不大。

各界都對撤辣表示支持，香港貿易發展局主席林建岳認為有助中小企走出當前困局，對於現金流緊張的中小企，撤銷非住宅雙倍印花稅，將可令企業財政周轉更靈活。而經民聯議員石禮謙形容，新政策帶領香港走出經濟黑洞，同時促政府推出實際措施，在經濟儲備減低的情況下增加庫房收入。

業界人士普遍看好成交回升，個別更料刺激價格向上。盛滙商舖基金創辦人李根興預料，明年底前商舖做價會上升20%，成交量更漲50%。至於中原（工商舖）董事總經理潘志明亦相信，新措施將吸引以往投資住宅的買家，轉向工商舖市場，預料短期成交有兩至三成增長。

不過，政府未有就住宅辣招作任何寬減，資深投資者伍冠流說，雖已預期不會取消住宅辣招稅，但連部分減辣都沒有，實在有點失望，很多住宅樓價達千萬元以上，首期不足，往往令買家望門興嘆。

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