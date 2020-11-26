Dr.東：天氣乾燥加劇眼乾　亂用含藥性眼藥水可致青光眼白內障

天氣轉冷變得乾燥，加上都市人長時間用電腦或手機，易有眼乾、眼澀等問題。有眼科醫生表示，不少人習慣自行購買眼藥水治理眼乾情況，惟市面的藥性眼藥水分多種，部分含有抗生素、類固醇，有些是專門處理眼壓，胡亂使用分分鐘誘發嚴重眼疾。醫生指眼乾問題一般可考慮用人工淚液舒緩，而含藥性的眼藥水最好在醫生處方下購買及使用。

眼科專科醫生霍頌天表示，眼乾的成因一般是淚水分泌不足或油脂層不足，若眼皮的油脂管有阻塞，眼睛表面的油脂層不足，眼水就容易揮發，引致眼乾。部分病人或需要進行小手術堵塞淚管，令多些眼水留在眼球表面，改善眼乾情況。他指都市人長期看電腦或手機，眨眼次數不足，影響眼球表面的眼水分布，雙眼長期眼水不足，便會有眼乾、眼澀的問題。

要減少眼乾情況，他建議每看電子屏幕15分鐘便應停下來，望一望遠處、或合上眼睛，讓眼睛休息。平時亦要減少捽眼，捽眼不但有機會刮花眼角膜、患上散光，更有機會令眼角膜變形。不少人會自行購買眼藥水治理，但不時有「愈用眼藥水、雙眼愈乾」的情況，霍指有兩個常見可能性，一是眼乾問題變得嚴重，令眼藥水效用減低；二是眼藥水含防腐劑，愈用愈乾。

霍表示，眼藥水有分含藥性及不含藥性，前者細分很多種類，如抗生素眼藥水、降眼壓眼藥水等。而含類固醇的眼藥水可防止發炎，虹膜炎和大部分進行眼科手術後的人都要使用。這種眼藥水要有醫生處方，但他留意到不少人曾從朋友處或其他途徑獲得。他指亂用含類固醇的眼藥水很危險，若持續使用一至兩個月，有機會令眼壓升高，不及時停用更有可能導致永久性眼壓高，造成青光眼。類固醇亦會令眼球晶體變得混濁，導致白內障。

霍指眼乾可購買人工淚液舒緩，而戴隱形眼鏡人士，應選用不含藥性和防腐劑的人工淚液。他指眼乾始終屬眼部健康問題，若使用人工淚液後情況無改善，應及早求醫，以便對症下藥。他又指，若眼睛有「紅、腫、痛、矇」的情況，或反映有較嚴重的眼疾，更應立即求醫，不宜自行買眼藥水處理。

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