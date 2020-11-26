施政報告：上任逾3年社會嚴重撕裂　林鄭承認懶理民望低殘

去年爆發的修例風波，造成社會嚴重撕裂，行政長官林鄭月娥今早(26日)出席電台聯播節目時就被「翻舊帳」，指她在2017年競逐特首之位時，曾被對手形容她將會是「撕裂2.0」，被問到是否應驗了有關預言。林鄭回應時強調，撕裂有好多原因，認為每當出現與中央及港府有關的事，如2003年「訂立廿三條」、2012年國民教育風波、2014/15年政改及2019年反修例風波等，社會均出現支持及反對中央的兩極化情況。

她亦批評，本港情況在去年走到極端，部分人認為香港可以獨立、自決，甚至在國際上尋求制裁香港，形容這些是撕裂的部分原因。她又指，自己現在不會關注民望數字，批評有市民對她作人身攻擊及妖魔化。

林鄭又形容，新一份《施政報告》好像是一份「啱啱上任嘅《施政報告》」，希望自己及本港社會在經歷困難和磨練後重新出發，強調不會在任期最後階段不作為。至於有關公職人員宣誓問題，被問到未來會否由特首監誓時，林鄭指要留待稍後公布，但強調行政立法機關互相制衡，又指現時法官就任時亦是由特首監誓。