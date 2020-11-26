施政報告：無視訴求堅拒住宅撤辣　林鄭指任何改動或令樓價飆升

東網早前獨家披露，港府在各界促請下決定撤銷工商舖的辣招稅，即買方毋須支付雙倍印花稅，政府昨(25日)公布的《施政報告》中，宣布今日(26日)起撤銷工商舖辣招，但住宅冇份。行政長官林鄭月娥今早出席電台聯播節目表示，即使社會經歷了眾多困難情況，住宅物業價格下調幅度仍很少，只較最高峰時期樓價低5至6%，強調住宅物業有很大的剛性需求，重申有關政策是「唔郁得」，形容改動後會出現炒賣、價格飆高，對市民或首次置業人士好不利。

她又指，政府和私人發展商有能力興建房屋，但問題在於「唔夠地」，強調只要有足夠的可發展土地，政府不會因當前的財政困難而不去起樓。她稱政府可透過房協興建公共房屋，因為可以較多元，例如可做到長者共融等。至於「綠置居」問題，她指收到不少意見反應計劃下的單位面積太少，指未來會可重新考慮「綠置居」定位，而政府去年提高按揭成數後，有以萬計的首次置業人士受惠。

有旅行社東主致電節目指，目前最大問題是「連隔離澳門都去唔到」，提到特首昨稱「強制檢測」僅為口號，而早前推行的自願檢測亦無成效，關注政府會否提供更多誘因吸引市民做檢測。林鄭回應指，她當時用字是「全民強制(檢測)係口號」，重申強制檢測並非口號而是有效手段，但要有特定範圍，不能無的放矢。

林鄭重申，要實施全民強制檢測，先決條件要將香港封關多個星期，市民亦有一段長時間不能外出，強調是做不到；又指此方法並無成效，引述專家指不能完全避免有感染情況發生，因病毒有機會隨貨物入境，她認為最有效的手段是精準檢測，例如「目標組群檢測」等。