DQ 4人泛民總辭後　林鄭重啟每月1次立會短問短答

林鄭強調非常重視行政及立法關係，承諾將盡快重啟每月一次的立法會質詢時間。(何天成攝)

隨着4名泛民主派議員被取消資格，其餘民主派議員亦作出總辭。特首林鄭月娥今日(26日)到立法會進行施政報告答問大會，指希望延續行政及立法關係可互相制衡配合的現象，將盡快恢復每月1次半小時短問短答的立法會質詢時間。

民主派議員續未出席今日立法會會議，林鄭指自今年1月後再度出席立法會接受質詢，自己有些感受。林鄭提到特首職能包括維護立法會依法監察政府工作，強調她非常重視行政及立法關係，樂意多到立法會，更直接了解議員的關注。

行政長官質詢時間因早前泛民抗議亂象而被迫中止，林鄭表示將盡快重新恢復每月1次，半小時的質詢時間，若議員提出的問題需要作出跟進，承諾將於30天內提交回應，將由特首辦監督有關工作，確保不會成為無尾飛陀，同時亦會要求問責官員與議員加強溝通。

林鄭指自己一直以來均非常重視行政及立法關係，於本屆立法會已出席14次質詢，回應267條問題，會後亦會重新審視每條問題，作所需的跟進，亦已將部分議員意見納入政策。

林鄭指已聆聽議員對施政報告政策的意見，承諾於日後落實每項措施時，將繼續聆聽社會意見，包括立法會議員。