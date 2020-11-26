新增14食肆有確診者到訪集中油尖旺　九龍塘渭州道豪宅住戶染疫

新冠肺炎疫情以來最大的爆疫「跳舞群組」蔓延上流社會，不少富豪闊太中招，群組至今累計250人。衞生署昨日（25日）再披露新一批確診者住址，分布港九及新界，並繼續有多個豪宅單位上榜，當中九龍塘豪宅區已有多處染疫，新增有洋房及獨立屋林立的九龍塘渭州道、九龍塘碧華花園5座等。而位於半山的花園台2座連日有多人確診，相信是同住成員。

有確診者到訪的食肆或地方亦不斷增加，一名屬「跳舞群組」的患者先後到過旺角通菜街「美味小鮮肉」、佐敦澳洲牛奶公司。而將軍澳亦有多間食肆上榜，包括Popcorn土司工坊及翠園、The Parkside 日日・食良、初心。其他有確診者到過的食肆則主要遍及油尖旺一帶。

「14間確診者到訪的食肆名單」

●旺角豉油街88號 貴川風味館

●旺角通菜街59B號 美味小鮮肉

●旺角亞皆老街105號 麥當勞

●旺角荔枝角道1號 餃掂手工餃子雲吞專門店

●深水埗福榮街121號 文記車仔麵

●深水埗汝州街257號 川味美食

●深水埗北河街街市及熟食中心

●佐敦白加士街47-49號 澳洲牛奶公司

●跑馬地黃泥涌市政大廈 昌記

●將軍澳The Parkside 初心

●將軍澳The Parkside 日日・食良

●將軍澳Popcorn 土司工坊

●將軍澳Popcorn 翠園

●沙田瀝源廣場 吉野家

資料來源：衞生防護中心