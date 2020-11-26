拒修例提前取強積金　謝偉俊斥林鄭不讓市民解困

特首林鄭月娥今早（26日）就新一份《施政報告》出席立法會答問會，議員謝偉俊批評新一份施政報告「有願景冇現景」，在疫情及經濟衰退下，不少措施都「遠水救唔到近火」，促政府作「少少」修例，讓市民可取回強積金供款「自己錢自己救」，捱過這關。

林鄭月娥回應指，「救近火」時仍要考慮對長遠影響，她解釋強制市民供款，是為了他們可未來未雨綢繆，認為好多事情難靠自己規劃。雖然不應為強積金這條支柱可以完全解決退休的問題，但此時拆去這條支柱影響將好大，政府應該審視其他地方以提供協助。

她又舉例指，如有人有商舖、工廈單位，政府已撤走雙倍從價印花稅，冀助有關人士解決重套現方面解決眼前問題，新的《報告》又提出放寬打工人士及中產人士的保險金。

謝偉俊指，不少中產人士難如公務員可在家工作就能出糧，小商戶亦經營難。現時政府推出3輪的抗疫基金沒剩多少錢，都要在「櫃桶底」取錢。他質疑若當政府信任市民，政府又何需要擔憂？不是要求「拆咗佢」，只是輕輕解困，當政府要在「櫃桶底」拎錢，為何不容市民以相同方法協助自己？