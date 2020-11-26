首3季罪案減33%　不法賭博兒童性侵等不跌反升

澳門保安司今日(26日)公布今年首3季的罪案統計，指警方1至9月期間共開立7092宗刑事專案調查案件，按年減少33.1%，惟其中涉及對兒童的性侵犯案件有18宗，較去年同期增加7宗，升幅逾63%；而行使他人證件的案件亦增加57%，佔71宗；至於不法賭博案件則顯著增加，共錄得52宗，同比增加41宗，其中在第3季錄得14宗。

調查顯示，不法賭博案件中，涉及非法私設賭局，或非法經營可供博彩的棋牌室、麻雀館及娛樂場的情況居多，其中更不乏使用「出千」等行為的欺詐性賭博。保安司表示，由於受新冠肺炎疫情影響，入境旅客大幅減少對澳門博彩業造成嚴重影響，雖然近期情況有所恢復，但由於1至9月期間，涉及博彩業的罪案統計數據仍然不具有代表性，故是次總結簡報將繼續不會發表「澳門博彩業對澳門治安影響的評估意見」。

此外，警方已持續巡視公園、社區、大廈等場所，並根據相關情報或舉報迅速派員前往現場查看；同時透過多種渠道警示公眾未獲許可經營賭局或賭場將構成犯罪，參與非法賭博可能面臨刑罰，更可能遭受欺詐。