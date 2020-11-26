遊戲點數誘11歲女童送祼照　有前科物管經理判囚3月

41歲物業管理男經理玩手機遊戲時認識11歲女童後，以遊戲點數為餌，誘女童拍攝裸照並傳送給他，最終遭女童母親揭發。男經理今日（26日）在屯門法院承認管有兒童色情物品罪，裁判官斥他利誘女童拍下裸照，案情比一般同類案件嚴重，加上他有同類案底，判他即時監禁3個月。

控罪指被告陳文東於今年10月3日，在屯門圖書館外管有兩張女童X的裸照。控方透露，被告以往曾干犯與16歲以下女童非法性交罪和管有兒童色情物品罪，並因而被判監。

案情透露，被告於今年9月中玩手機遊戲時認識11歲的X，兩人用WhatsApp傾談時，被告表示會送她遊戲道具，以換取X傳送裸照給他。X隨後拍下自己的胸部和私處照片並傳送給被告，被告則將價值800港元的遊戲點數送贈給X，又相約X於10月3日在屯門圖書館外見面。

X母於10月2日晚上11時許，見到X仍在玩手機遊戲，於是取去手機檢查，發現X和被告的短訊，於是將事件告兒子。X母翌日與兒子到圖書館外等候，X的兄長用WhatsApp扮成X和被告對話，直至確認被告身份，便報警拘捕他。警員在被告手機發現涉案裸照，警誡下被告保持緘默。

辯方求情指被告未婚，但有一名拍拖8年的女友，女友今日亦有到庭支持，兩人希望會在短時間內結婚，以改變被告價值觀。辯方指被告因一時把持不住而犯案，強調他沒有轉發相片。而他在還押期間曾諮詢心理專家，專家建議他出獄後接受輔導和病態治療。

裁判官判刑時表示，涉案相片數量只有兩張，一般可判感化或社服令，可是被告已有同類案底，又是利誘心智仍未成熟的事主提供裸照，故本案比一般從網上下載色情物品的同類案件嚴重，判監是唯一選擇。