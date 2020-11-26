10月私人住宅售價指數按月回落0.57%　租金兩連跌

差餉物業估價署公布的最新數據，今年10月份私人住宅售價及租金指數雙雙下跌。業界對後市看法轉淡，隨着第四波新冠肺炎疫情爆發拖累，更下調第四季樓價預測，料全年樓價跌近1%。

據差估署資料，今年10月份私人住宅售價指數報380.9點，較9月份的383.1點，下跌0.57%，樓價再次回落，並為今年5月以來最低，按年計則升0.71%；今年首10個月，售價指數累積升幅0.44%。

當中，實用面積1075方呎及以下中小型售價指數報383.5點，按月跌約0.51%；實用面積1075方呎以上大型住宅單位指數報307.8點，按月再跌2.5%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，在經濟及失業情況仍存隱憂下，即使疫情表現相對穩定，上月樓價指數亦出現意料之外的偏軟。

他預期，下次公布的11月份指數在平穩中略為偏軟，單月跌幅或收窄至約0.3%；不過第四波疫情在本月中下旬基本確認爆發，加上10月下旬的國泰大裁員延伸憂慮，故料在登記數滯後情況下，12月份的樓價指數跌幅恐擴大至1%或以上。在突如其來的第四波疫情爆發拖累下，原先預期第四季樓價可升3%的預測，將修訂為下跌逾1.5%，並以此推算，全年樓價最終恐微跌近1%。

10月份，租金指數報179.3點，按月跌0.05%，連續兩個月下跌。今年首10個月仍下跌高達5.4%。