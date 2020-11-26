相思灣村水上活動店入冬續營業　居民爆村霸無視指控橫行鄉村

西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件揭發逾一個月，違建道路部分路段石屎被鑿開夾走，但噴草復修未見影，今日（26日）未見有工人開工；同時被揭霸佔官地的僭建碼頭圍封後未有進一步行動，在旁由神秘丁屋業主黃子洋經營的水上活動店照常營業，但未見有人光顧。有村民指黃無視各界批評，繼續橫行鄉村。有關注人士促請政府加強規管水上活動店，保障市民。

連同今日，違建道路復修工程已有一星期未見有人開工。地政總署外判工人早前將神秘丁屋附近路段的石屎鑿開和運走，豎立政府土地告示牌，並設石躉和鐵柱阻止車輛駛入。道路入口、屬中邦發展有限公司持有的地皮，較早前亦將石屎地剷成泥地，但之後未見進一步復修。而位於自然保育區的非法廢料場，泥地則已平整。

雖然今早天氣清涼，神秘丁屋業主黃子洋經營的水上活動店今早繼續開門，未有客人光顧。反之附近有水上活動店因應入冬，海面風浪較大，加上天氣寒冷，已經收爐。而店舖對出、曾多次被顧客使用的僭建碼頭，被鐵絲網圍封已近一個月，但至今未見有開展修復工程的迹象，原本放置海面的獨木舟亦停泊岸邊。

「報道好似對佢完全無影響！」有相思灣村居民透露，自東方揭發黃子洋種種惡行以來，村民一直議論紛紛，不少人都希望政府盡快懲治他。但黃過去一個月來無視各界施壓，繼續我行我素，大模廝樣經營水上活動店，橫行相思灣村。據了解，黃對於政府部門的查問置之不理，當局似乎「冇佢符」。村民質疑政府的行動無法對違法者起阻嚇作用，促請傳媒繼續關注事件，要求政府盡快檢控和執法。

「呢個係有漏洞，係人都開得（水上活動店），有意外時邊個負責？」時事評論員陳雲生指，出租獨木舟或直立板的公司毋須申領牌照，對使用者存在風險。相反康文署轄下水上活動中心則規定，市民須持有「獨木舟三星章訓練證書」，能掌握基本操控技巧和安全知識才可以個人名義租用獨木舟。

「針對僭建問題政府係有例可循。」惟政府至今未有清拆僭建碼頭和檢控相關人士。陳認為須向公眾解釋現時的調查進度，否則給予外界不良的觀感，以為可以「有樣學樣」。