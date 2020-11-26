黎智英批中央圖控制港司法制度　學者轟向法庭施壓影響案件審訊

官司纏身的壹傳媒黎智英明年1月要就非法集結等案件出庭應訊，下月初亦要就涉嫌違反港區國安法案件到警署報到，黎智英今(26日)早於社交平台直播疑向司法制度施壓，聲稱中央想改變或控制香港的法律制度，同時準備將香港法律完全「掃平」，變成大陸的人治方法。有學者及政界人士狠批黎智英於多案上庭應訊前「指指點點」本港司法制度，有向法庭施壓，影響審訊過程公平公正，甚至試圖影響最終裁決結果之嫌。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，黎智英的香港法律「被掃平」言論顛倒是非黑白，有向法庭施壓，甚或試圖扭曲現實情況，令人誤以為香港司法制度沉淪。時事評論員陳雲生亦質疑，黎智英的言論侮辱港人智慧，因為港人過去一段時間均尊重司法制度，但因應近年屢次出現案件裁決不公，公眾對司法制度的信心才有所動搖。

陳又提及，多案纏身的黎智英透過社交平台談及司法制度，令人懷疑試圖影響案件日後的判決結果，他重申要尊重法庭經審訊後最終判決。

另外，黎智英回應台灣中天電視台不獲續牌事件，形容台灣當局做法錯誤，收窄言論自由。當問及會否有意經營電視台，他則稱台灣蘋果日報的網上經營已相當辛苦，假如再營運電視台會「頂唔順」。