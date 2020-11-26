被問何時推健康碼 政府：無話要一個個案都唔得

在反修例衝擊及疫情夾擊下，旅遊業幾乎癱瘓。議員姚思榮關注旅遊業發展，希望政府可成立跨部門組織疏導旅遊工作，特首林鄭月娥表示，明白過去旅遊業受嚴重打擊，未來希望可以親自擔任指導發展旅遊業，亦將前往北京與文化及旅遊長見面，向中央爭取，並承諾跟進。

惟健康碼方面，林鄭指「無話要一個個案都唔得」，但以今日數字來看並不是可嚴控疫情，又形容冬季是危險時候，重申控制疫情要共同承擔責任，嚴守紀律，數字低亦不可忘記做個人衞生，盡量減少身體接觸。

議員陳恒鑌指，雖然《施政報告》帶來大灣區的願景，但如香港疫情未能「清零」，不少行業均難以支撐，如跨境運輸行業。他認為政府應更嚴謹進行防疫措施，促政府應推出全民強制檢測。

林鄭指現時已有法例針對特定組群作強制檢測，又指如每次出現類似的群組亦會強制進行。她希望議員明白全民強制檢測在現時進行，並不會得到應有的效果。至於「安心出行」應用程式方面，若強制推行會引起很多反彈，但有需要會考慮去做。

另外，議員田北辰則關注機場檢測缺口，認為現時測試不準確，高風險人士由外地回港，將病毒傳入。林鄭承認採樣問題，未來會積極研究改進。