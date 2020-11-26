行會成員轟政府部門等運到 羅致光被斥「唔係好幫得手」

特首林鄭月娥今日(26日)到立法會接受質詢時，被2名身兼行政會議成員的議員連番炮轟政府官員的表現。曾任保安局局長的議員葉劉淑儀，點名批評勞工及福利局局長羅致光，在處理外傭問題時「唔係好幫得手」。而林健鋒更斥政府部門「不進取」、「等運到」。

葉劉淑儀引述消息指，印尼及菲律賓要求僱主提供外傭訓練費用，故接獲不少中產市民投訴，在外傭頻繁離職或需轉聘外傭的情況下，有關費用令他們百上加斤。她更點名指羅致光「唔係好幫得手」，希望政府可以「出力」，讓僱主可以繳交少些費用。

特首林鄭月娥回應指，將請羅致光認真檢視作出支援安排。她又指這是平衡問題，大量外傭在疫情下難以來港，故本地外傭轉換工作時亦要小心，需要他們先進行病毒檢測才能開始工作。

身兼行會成員的林健鋒則批評政府部門「不進取」、「等運到」，問林鄭可如何更緊密地聯繫各部門，讓所有政策可以盡快實行。林鄭則回應指不能靠人，應該靠制度，部門須由高層督導，不可將事情「推來推去」，又指房屋、土地及旅遊等問題均由她親自督導。

林鄭以今日起生效的撤銷工商舖辣招稅為例，指需經過修訂印花稅才能生效，若然議會並非如今日般理性，她可能不會即時做、急市民所急，又指過去不能完成部分良好的政策，全因有人不配合，如今則有決心會理性、務實地施政。