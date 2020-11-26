政Whats噏：議員官員齊齊玩電話解悶　陸頌雄關注球王逝世消息

新一份《施政報告》尋日(25日)出爐，特首林鄭月娥今朝(26日)出席立法會答問大會，唔知係咪答問冇乜火花，不論議員同官員都齊齊篤電話解悶，當中議員陸頌雄關注阿根廷球王馬納當拿逝世嘅消息，馬逢國就睇新聞、而喺公眾席旁聽嘅發展局副局長廖振新就用緊同銀行相關嘅應用程式。

今朝嘅答問大會歷時大約1.5小時，官員提早進入會議廳，但無即刻埋位，而係同一眾議員閒聊，商務及經濟發展局局長邱騰華同旅遊界議員姚思榮密斟，唔知話題係咪圍繞住旅遊氣泡呢。而政務司司長張建宗就同議員張國鈞傾偈，氣氛非常寬容。多名局長直至最後一刻先坐定。睇嚟喺民主派總辭之後，官員都解除束縛，放鬆唔少啊。

不過，議員周浩鼎和梁志祥就姍姍來遲，喺宣布特首進場前一刻才現身會議廳。並無跟隨民主派總辭嘅2名非建制派議員，鄭松泰同陳沛然都有出席會議，但鄭喺10幾分鐘後就離場，而陳沛然就「有幸」同特首對答。

喺答問大會進行期間，議員同官員都不分你我，不停篤電話，有部分議員就選擇「偷偷摸摸」，喺枱底用電話。另外亦有議員疑似不敵睡魔，包括黃定光、張宇人、黃國健等；而喺公眾席亦有部分人士瞓着咗。

此外，今日大部分官員嘅座位同尋日唔同，其中勞工及福利局局長羅致光由第2行搬上第3行、創新及科技局局長薛永恒同運輸及房屋局局長陳帆互換、財經事務及庫務局局長許正宇由第4行中間搬到最右邊。