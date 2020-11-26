黎智英再唱衰香港挑戰國安法　質疑拜登較少為港人發聲

被內地指為「叛國禍港四人幫」之首的壹傳媒黎智英，今早(26日)在直播中和前美國陸軍四星上將和副參謀長傑克基恩(Jack Keane)對談，兩人討論美國候任總統拜登上台後對華立場，黎表示港人擔心拜登對中國的態度和立場，沒有現任總統特朗普的強硬作風，質疑他或會較少為港人出頭和說話。有學者批評黎智英是死性不改，多次勾結外國勢力與外國政治人物「唱衰」香港，但影響力已大不如前。

外號「漢奸黎」的黎智英問傑克基恩是否對拜登政府主張的多邊主義感擔憂，因與特朗普政府會強迫其他國家配合美國政策，從而讓各國有足夠力量對抗中國。黎又問對方，港人還可做甚麼來吸引下屆美國政府注意，對方則認為黎為港發聲很重要，希望黎繼續維持發聲，兩人亦希望拜登政府用強勢對抗中國。

對於黎智英多次在社交平台和外國政治人物等，進行直播「唱衰」香港，香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評黎是死性不改，形容黎的名字在美國已「臭咗」，沒有美國民主黨和共和黨的成員願意和他對談，和他對談的外國政治人物都是地位相對較遜色、知名度較低的人士。陳續說，黎的影響力自他多次被捕已不斷下降，現時最多只是欺騙港人，令人以為他的勢力仍然強大。