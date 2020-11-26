港府推緊急警示系統　遇重大安全事故極端天氣向市民發手機訊息

港府今日（26日）公布推出緊急警示系統，內容針對可能危及廣泛人命財產安全的緊急情況下，透過該系統向流動電話用戶發送重要的實時訊息。港府指，訊息按事件的嚴重性分為兩級，即「緊急警示」和「極度緊急警示」，例如極端天氣導致廣泛基建破壞、重大公共安全事故，以及大型公共衞生緊急情況等。

港府指，有關系統採用區域廣播技術，可以向接駁到流動網絡的手機發送實時電子訊息。一旦意外發生，政府部門可透過系統向公眾發送訊息，提醒市民馬上採取應變措施。而新的緊急警示系統運作期間，仍然會繼續使用其他現有渠道（例如電台、電視及社交媒體）向公眾發放重要資訊。

港府強調系統所發出的信息不涉及任何個人資料或額外收費，即該流動電話用戶接收該系統無須額外付費。然而，不同品牌的流動電話供應商正陸續更新不同型號手機的內置程式或作業系統，以支援系統的運作。政府發言人建議市民適時下載及安裝相關手機更新。

市民如欲查閱該系統的詳情和支援系統的電話型號，可瀏覽通訊事務管理局辦公室網頁（www.ofca.gov.hk/tc/consumer_focus/mobile_telecom/eas/index.html）。